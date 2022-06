Volge al termine in quel di Brescia “Racconti domestici”, la personale di Lorenzo D’Anteo

Ultimi giorni per la personale Racconti domestici dell’artista spezzino Lorenzo D’Anteo presentata e promossa da In fact and in fiction presso Spazio Contemporanea a Brescia sino all’11 giugno. La mostra, inaugurata il 21 maggio scorso con una performance di Jacopo Benassi e il live concert di Khan of Finland, ha riscosso grande interesse intorno all’opera di D’Anteo (La Spezia, 1973) che si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara in Arti plastiche nel 1995 e ha partecipato alla vita cittadina sin dai primi anni Novanta. Nel 2011 è stato tra i fondatori del Btomic, spazio alternativo che ha ospitato concerti, mostre, performance e produzioni teatrali.

Ha realizzato le illustrazioni per The eyes can see what the mouth can not say, magazine semestrale fondato da Jacopo Benassi e Federico Pepe, nato per raccontare e documentare le attività del Btomic.

Tra le mostre cui ha partecipato si segnalano: Premio del Golfo, CAMeC, La Spezia, 2006, a cura di Bruno Corà; “Why is the wilderness not so wild”, Le Dictateur, Milano, 2009; “Not Soul for Sale”, Tate Modern, Londra, 2010, a cura di Maurizio Cattelan, Cecilia Alemani, Massimiliano Gioni; partecipazione al progetto COCO, Milano, 2017, con Jacopo Benassi e Federico Pepe; “L’inizio di una sedia” Museo della sedia leggera di Guido Chiavari e Anna Rocca, Chiavari, 2017, a cura di Mario Commone e Lara Conte; “Naturamorta”, Ex Ceramica Vaccari, Ponzano Magra, SP, 2019, a cura di Mario Commone.

