Caratozzolo: “Convocare il Tavolo del verde a due giorni dal voto per tagliare alberi a favore di sostenitori del centrodestra è sintomo di arroganza”

“Non me ne vogliano i Peracchini Boy’s ma il nostro sindaco ormai è caduto nella sindrome definita candidite che ha per conseguenza l’ansia da prestazioni. Nell’ultimo mese ha inaugurato qualsiasi cosa, un posteggio per camper sotto il sole e in mezzo al via vai dei tir di servizio per il porto chiamandola area camper solo perché dotata di servizi igienici, ha indossato la fascia tricolore in ogni dove ma ha rifiutato il confronto pubblico che costituisce il sale della democrazia, ha raccontato di poter finanziare opere pubbliche non finanziabili e molto altro ancora. Fino qui – dichiara Massimo Baldino Caratozzolo, candidato per la lista civica Nanni Grazzini sindaco – per quanto discutibile e paradossale gli concediamo appunto l’essere affetto da ansia di prestazione. Ma convocare il Tavolo del Verde proprio oggi, a poche ore dal voto e dalla sua decadenza, con all’ordine del giorno l’abbattimento di alberi nella proprietà Laghezza e davanti ai cantieri Sanlorenzo, il primo sostenitore della campagna elettorale del sindaco uscente, il secondo certamente molto vicino al presidente Giovanni Toti e al braccio operativo di Change, mi pare un po’ troppo”.

“Forse sarebbe il caso di rimandare il tutto al dopo elezioni ed evitare di mostrare un’arroganza che suona come sfida agli elettori e a tutti coloro che, armati di buon senso, vogliono arginare queste modalità di fare politica”, conclude Baldino Caratozzolo,

... » Leggi tutto