Degrado in Piazza Caduti della Libertà. Sommovigo: “Peracchini non risponde da marzo alle richieste di cittadini e negozianti”

Nei giorni scorsi la candidata sindaca Piera Sommovigo ha ricevuto copia di una lettera sottoscritta da un gruppo di abitanti e operatori economici di Piazza Caduti della Libertà e inviata lo scorso marzo 2022 all’amministrazione uscente che non ha mai dato riscontro. La lettera denuncia lo stato di abbandono di piazza, marciapiedi e piante della zona. “Queste persone si sono rivolte a me confidando in un mio intervento futuro, qualora venissi eletta sindaca della città – racconta Sommovigo – Nella lettera, infatti, si denuncia il degrado di quest’area alle porte del centro, tra asfalto deteriorato, buche che diventano enormi pozzanghere nei giorni di pioggia, anche sotto i porticati, e marciapiedi inagibili. Per non parlare del verde totalmente abbandonato, con alberi da potare e aiuole secche. Nella lettera si legge inoltre che l’illuminazione è insufficiente e rende l’area pericolosa nelle ore buie. E questa situazione risulta ancor più grave dal momento che Peracchini sbandiera come punto di forza della sua amministrazione l’essersi preso cura della sicurezza e del decoro urbano”.

