“Digestore, da Peracchini grande disprezzo delle regole democratiche”

Si apre guardando al consiglio provinciale dello scorso 30 maggio la nota odierna di Comitato No Biodigestore Saliceti, Comitato Sarzana che botta, Comitato Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva e ItaliaNostra La Spezia; una seduta in cui “la minoranza ha abbandonato l’aula perché non è stata messa in discussione la mozione sul biodigestore di Saliceti. Non è la prima volta che questo accade. Il Presidente Peracchini con grande disprezzo per le minime regole democratiche da tempo impedisce che si discutano mozioni sul progetto presentato da Recos/Iren. Non ha mai voluto incontrare i comitati, non ha mai risposto alle nostre note, non ha mai partecipato ad iniziative, non ha mai voluto incontrare i cittadini”, ricordano gli attivisti, per i quali “la Provincia ha deciso di stare dalla parte di Iren-Recos, che ha presentato il progetto, anteponendo l’interesse privato all’interesse generale, facendo del nostro territorio la pattumiera di Genova. Di fronte a tutto ciò le forze di maggioranza presenti nel Consiglio provinciale restano mute. Si sono sempre dichiarate contrarie all’impianto eppure non si oppongono alle decisioni di Peracchini. La bocciatura del progetto da parte del Tar può essere l’occasione per riaprire la discussione. Invece la Provincia presenta ricorso al Consiglio di Stato, accodandosi a Iren/Recos e Regione: la maggioranza subisce in silenzio”.

Per gli attivisti “sorprende, inoltre, che nessun politico di nessun schieramento chiami in causa Iren-Recos, nessuno che contesti alla società di voler realizzare l’impianto fuori dalla pianificazione, di non rispettare la gara del 2016, di cui rivendica di essere aggiudicataria, di non attenersi al contratto di servizio di cui proprio la Provincia è garante”, quindi si domandano: “la tutela dell’ambiente è solo uno slogan inserito in Costituzione perché va di moda?”.

