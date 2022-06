Giro della Lunigiana, da Porto Venere di passo fino al Picco e poi si vola verso Sarzana

Anche quest’anno la seconda giornata del 46°Giro della Lunigiana si articolerà in due semitappe e dopo Portofino, sede di partenza della prima tappa, sarà Porto Venere ad ospitare la partenza della prima semitappa del mattino della seconda giornata di gara, prevista per venerdì 2 settembre. Nella piazzetta antistante la chiesa di San Pietro sfileranno le squadre prima del via. Per tutti i partecipanti sarà una grande emozione trovarsi alla partenza di una gara ciclistica in un luogo di tanta bellezza e sicuramente il ricordo sarà conservato nel tempo.

