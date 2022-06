Il Governo cambia idea: per votare non sarà più obbligatoria la mascherina

Non ci sarà obbligo di indossare la mascherina ai seggi di domenica prossima: è quanto stabilito ieri dalla circolare del Viminale. La protezione resta in ogni caso “fortemente raccomandata“, ma anche chi ne fosse sprovvisto sarà comunque ammesso al voto. Non sarà così invece per gli esami di terza media e la maturità, dove gli studenti saranno tenuti a indossare una mascherina Ffp2 come ha confermato il Tar del Lazio. La decisione arriva a pochi giorni dal voto e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato in particolare la possibilità che l’obbligo della mascherina potesse ostacolare il raggiungimento del quorum del 50% di votanti per i cinque referendum sulla giustizia, come ha sostenuto il leghista Roberto Calderoli, in sciopero della fame assieme ai radicali per chiedere più attenzione al voto referendario. Secondo il movimento Italexit si trattava addirittura una maniera per pilotare l’esito della consultazione in modo da “far votare domenica 12 giugno solo l’élite, che appoggia la gestione di questo governo”.

