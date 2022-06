Imperia da record per le donazioni di sangue. La 225esima volta di Andrea

Imperia. La Fidas di Imperia può andare davvero fiera dei suoi donatori e della sensibilità mostrata dagli imperiesi. Oggi Andrea Garibaldi ha donato il sangue per la 225esima volta, un vero record se si considera che in media un uomo, tra i 18 e i 65 anni, può donare ogni 3 mesi e per massimo 4 volte l’anno. Andrea, oltre ad essere donatore di sangue lo è anche di plasma ed ha al suo attivo diverse onorificenze. Ad essere campioni di solidarietà e ad avere medaglie oggi non è solo Andrea, ma anche la campionessa olimpica di pallanuoto Giulia Gorlero, anche lei fiera donatrice.

