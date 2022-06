La Cremonese si affida al debuttante Massimiliano Alvini

La Cremonese ha affidato la conduzione tecnica a Massimiliano Alvini. Il tecnico toscano, 52 anni, sostituisce Fabio Pecchia che ha preferito rimanere in serie B per allenare il Parma. Alvini ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2000 guidando prima la formazione del Signa e poi il Quarrata. Successivamente è passato al Tuttocuoio, dove in sette stagioni ha portato la squadra dalla Promozione alla Lega Pro 1. Sempre con il Tuttocuoio ha vinto la Coppa Italia Dilettanti.

