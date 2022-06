Lerici e San Terenzo, dal 15 giugno torna la Zona a traffico limitato

Mercoledì 15 giugno, fino al 31 agosto, torna la Zona a traffico limitato a Lerici e San Terenzo. La Ztl sarà in vigore dalle 10.00 alle 18.30 e dall’1.00 alle 5.00. Nelle due fasce orarie in cui sarà in vigore la Ztl, l’accesso degli autoveicoli sarà consentito ai titolari di Pass rilasciato dall’ufficio viabilità ai residenti e ad altre categorie aventi relazione con il territorio perché proprietari di seconda casa o box auto, titolari di attività commerciale, lavoratori.

La vigenza della Ztl è indicata ai varchi con il messaggio luminoso ‘Varco attivo’.

L’accesso è libero invece col messaggio luminoso ‘Varco non attivo’.

Telecamere rilevano i passaggi non autorizzati con elevazione di sanzioni.

Sempre consentito l’ingresso dei motocicli.

Per approfondimenti, è possibile consultare il Quadro unitario della sosta.

... » Leggi tutto