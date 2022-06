“Forze Popolari esprime tutto il suo sconcerto e la sua incredulità dinanzi all’inopinata decisione del Comune di chiudere oggi alle 12 l’ufficio elettorale, proprio quando ce ne sarebbe più bisogno, soprattutto per la necessaria presentazione delle liste dei rappresentanti di lista, impedendola di fatto.

Dopo il polverone creato dal Ministero della Salute riguardo all’obbligo delle mascherine, sventato dalla minaccia di denunce che avrebbero invalidato la validità del voto, ora le complicazioni riguardano i rappresentanti di lista ai seggi.

Riconosciuta la gentilezza e la solerzia degli addetti comunali, che hanno assistito tutte le liste al meglio fin dall’inizio, non si capisce come la presentazione delle liste, prevista per venerdì 10 giugno, possa essere anticipata dalla Prefettura il giorno 9 ma comunicandolo alle ore 8 del giorno stesso mettendo in seria difficoltà tutte le liste.

Non solo, visto l’ imprevisto anticipo per ignoti motivi, come mai il comune ha pensato di chiudere l’ufficio elettorale predisposto per la presentazione liste alle ore 12, proprio nel periodo elettorale dove la burocrazia sfiora il suo massimo ridicolo con presentazione moduli, firme, autenticazioni etc?

E a proposito di autenticazioni, come mai l’accesso autenticato dei rappresentanti di lista ai seggi, invece di costringerli a presentarsi il sabato alle 16, non può essere contestuale alla presentazione al seggio domenica o lunedì visto che è autenticata da elementi del comune stesso?

Forse il comune non si fida di se stesso?

In questo caso la sfiducia pare meritata”.

Luca Locci

Luca Locci

L'articolo Locci: "Sconcertati per la chiusura alle 12 dell'ufficio elettorale del Comune proprio nel giorno in cui si comunicano rappresentanti di lista" proviene da Citta della Spezia.

