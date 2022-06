Referendum del 12 giugno, +Europa: «Andiamo a votare perché è un diritto avere una Giustizia più giusta!»

Genova. «Andiamo a votare domenica prossima (12 giugno, dalle 7 alle 23) per una Giustizia più giusta, votando Sì ai 5 quesiti:

– Sì all’eliminazione del deleterio correntismo clientelare interno alla magistratura a cominciare dal Consiglio Superiore della Magistratura;

– Sì a che l’operato dei magistrati sia valutato non solo da magistrati ma anche da avvocati e professori universitari dei Consigli Giudiziari;

– Sì alla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri per garantire terzietà del giudice e parità accusa/difesa;

– Sì a limitare la carcerazione preventiva ai reati più gravi e come extrema ratio;

– Sì al superamento dell’automatismo giacobino dell’incandidabilità, decadenza e sospensione prima di una condanna definitiva» – commenta +Europa in vista del Referendum Giustizia del 12 giugno.

