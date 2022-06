Regione Liguria e Unige, al via convenzione per il piano di monitoraggio delle risorse ittiche

Liguria. Approvata in Giunta, su proposta del vice presidente della Regione, la convenzione tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova D.I.S.T.A.V. (Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) per proseguire gli studi sulla fauna selvatica omeoterma ed ittica tramite il “Piano di monitoraggio delle risorse alieutiche in Liguria” per il 2022 con durata di 8 mesi.

