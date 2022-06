Rems Calice al Cornoviglio, Gagliardi: “Importante la sua apertura, ancora troppi agenti carcerari aggrediti da detenuti psichiatrici”

“L’apertura della struttura Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Calice al Cornoviglio è un fatto positivo, perché dà finalmente risposta alla questione del trattamento dei detenuti con problematiche psichiatriche, i quali non possono essere seguiti all’interno dei normali istituti carcerari”. Così la deputata Manuela Gagliardi commenta l’inaugurazione della Rems di Calice al Cornoviglio, in località Santa Maria le Cassorane, avvenuta questa mattina.

“La struttura è frutto della collaborazione fra i ministeri della Salute e della Giustizia ed è la prima in Italia ad accogliere utenti provenienti da altre regioni, la seconda ad aprire in Liguria dopo quella di Genova Prà, destinata a detenuti liguri – prosegue Gagliardi – Si tratta inoltre di una residenza all’avanguardia dal punto di vista della sicurezza. A questo proposito Asl5, Regione Liguria e Prefettura della Spezia hanno anche siglato un apposito protocollo di intervento”.

“La sua attivazione è un passaggio importante, nel quadro del progetto complessivo che prevede il passaggio dagli ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi nel 2015, alle Rems su tutto il territorio nazionale – aggiunge – Percorso che purtroppo risulta procedere a rilento, del quale ho chiesto conto al Ministro della Giustizia, in un’interrogazione che ho depositato. Troppo spesso infatti, anche nella nostra provincia, si assiste a casi di aggressione di agenti penitenziari da parte di detenuti con problemi psichici perché le carceri, già sovraffollate, non dispongono di personale e spazi adeguati a seguire queste persone”.

“Finalmente nel nostro territorio si è riusciti, anche grazie a un investimento importante da parte di Asl5, a dare una risposta a questo problema”, conclude Gagliardi.

L’articolo Seconda guerra mondiale e Liberazione, consegnate quattro medaglie commemorative proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto