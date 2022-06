Rugby ligure, attività di propaganda a Imperia

Genova. Per i club regionali tutti i campionati sono conclusi, e solo il Savona, proprio in questa seconda domenica di giugno, sarà impegnato nella finale conclusiva dei play off con l’importante obiettivo della promozione in serie B. Categoria, questa, mai raggiunta dalla società della “Torretta”, anche se in diverse occasioni si era avvicinata a questo storico traguardo. Tutti gli appassionati savonesi pertanto seguiranno con tanta passione la squadra in gara a Novara. Intanto due ragazze ed un ragazzo liguri saranno impegnati ad alto livello con le rispettive nazionali.

... » Leggi tutto