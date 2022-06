Sanremo, weekend all’insegna del mondo venatorio di montagna con l’Uncza

Sanremo. Anche quest’anno l’assessore regionale alla Caccia Alessandro Piana parteciperà all’Assemblea Nazionale UNCZA (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi – Settoriale Federcaccia), giunta alla 56esima edizione, l’11 giugno alle 10 presso il Palafiori di Sanremo. La manifestazione dell’UNCZA si svolge dal 10 al 12 giugno, ma l’assemblea in senso stretto è in programma sabato 11 alle 15.30; l’avranno preceduta il consiglio (venerdì 10 alle 16.30) e il convegno su ricerca e gestione nella caccia alpina. Tantissime le attività in programma che comprendono anche visite naturalistiche (informazioni al numero 334 6752277).

... » Leggi tutto