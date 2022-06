Seconda guerra mondiale e Liberazione, consegnate quattro medaglie commemorative

“Nella giornata odierna nel corso di una sobria, ma significativa, cerimonia tenutasi in Capitaneria di porto sono state consegnate quattro medaglie commemorative agli eredi di due marinai che hanno servito con onore e sacrifico la Patria nel corso della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Liberazione”. E’ quanto si legge in una nota della Capitaneria di Porto della Spezia che prosegue: “Si tratta del marinaio cannoniere Moscatelli Ippolito e del marinaio idrofonista Dragone Nicola, ai quali, dopo una meticolosa ricerca effettuata negli archivi in possesso dall’Ufficio Mobilitazione e Matricola della Capitaneria di porto della Spezia, è stato riconosciuto il servizio prestato durante la Guerra 1940-43 e la successiva Guerra di Liberazione, con il conseguente conferimento delle relative medaglie commemorative. Il sig. Moscatelli, classe 1917, già prima della guerra 1940-1943 era imbarcato sull’incrociatore Trento. Prestando servizio a Tobruk, in Libia, è stato catturato dagli inglesi nel 1941 e, dopo quasi 9 mesi di prigionia in Africa, è stato deportato come prigioniero di guerra in Australia, dove è rimasto per 6 lunghi anni, fino al 20 gennaio 1947. Il sig. Dragone, nato a Taranto nel 1924 ed in servizio a Marina di Carrara in qualità di idrofonista, è stato fatto prigioniero dai tedeschi il 1° maggio 1944, trascorrendo l’estenuante prigionia in un campo di concentramento in Germania per circa un anno e mezzo”.

... » Leggi tutto