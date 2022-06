Staffetta del libro: “I Bambini aiutano i bambini”, il progetto nazionale Bimed con la Scuola in Ospedale dell’Istituto Giannina Gaslini

Genova. È stato presentato oggi presso l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini il progetto pilota “I bambini aiutano i bambini”realizzato in rete tra Scuola in Ospedale del Gaslini e le scuole del territorio con Bimed Staffetta del libro che lega gli Istituti italiani di ogni ordine e grado nella stesura di storie. Il risultato del progetto è un libro “Impronte da cercare, un mistero da svelare” animato dai racconti e dalle immagini dei piccoli alunni ricoverati che, coinvolti dalle insegnanti della Scuola in Ospedale, si sono trasformati per l’occasione in scrittori o illustratori.

