Vallecrosia, posizionato un raccoglitore di pile usate nel cortile della scuola elementare “Doria”

Vallecrosia. Durante l’incontro del mese scorso, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi aveva annunciato ai bambini dell’istituto comprensivo “A. Doria” che, a seguito della loro richiesta, avrebbero avuto un raccoglitore per pile usate proprio all’interno della loro scuola. L’amministrazione comunale si è prontamente arrivata ed il raccoglitore è stato posizionato nel cortile della scuola. L’istituto ha organizzato una cerimonia che ha avuto come protagonisti i bambini della 4^A, quali piccoli grandi ecologisti, che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta e già da ora si impegnano per tutelarlo. Alla cerimonia erano presenti l’assessore dell’ambiente Antonino Fazzari, l’assessore della pubblica istruzione Giuseppe Ierace, la sua collaboratrice funzionaria Cinzia Benincasa, il preside, la vicepreside, tutti i bambini della 4A e le loro insegnanti.

... » Leggi tutto