Amt, domani parte l’orario estivo: ecco tutte le novità e le linee che verranno potenziate

Genova. Lunedì 13 giugno parte l’orario estivo del servizio urbano e provinciale di Amt che resterà in vigore fino a domenica 11 settembre. Le novità principali che entreranno in vigore da lunedì sono state annunciate nei giorni scorsi: si tratta del nuovo Taxibus a Granarolo, della conferma della linea estiva di collegamento tra Ruta e Portofino Vetta e dei due nuovi servizi a chiamata in ambito provinciale.

