Elezioni, urne chiuse: via allo spoglio (inutile) per il referendum, dalle 14 quello per le comunali

Savona. Ha preso il via alle 23, immediatamente dopo la chiusura delle urne, lo spoglio delle schede per il referendum giustizia. Il risultato si saprà nel corso della notte, ma sarà totalmente inutile: l’affluenza in Italia è stata bassissima (il dato provvisorio è intorno al 17%), a distanza siderale dal quorum necessario perché l’esito referendario abbia un valore. Lo spoglio per le elezioni amministrative, invece, prenderà il via nel primo pomeriggio di lunedì.

