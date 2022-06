Rapallo. “Ottimo lavoro dei volontari del comitato No Tunnel Rapallo-Valfontanabuona che nella loro prima uscita pubblica con un gazebo nella centrale piazza Cavour raccolgono circa 400 firme in una sola giornata, che si aggiungeranno alle petizioni in corso”. Lo annuncia in una nota Andrea Carannante, membro del direttivo del comitato.

