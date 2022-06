Mermaids, continua la rassegna della canzone d’autore: giovedì Silvia Dainese in concerto

Genova. Dopo l’inaugurazione con il seguitissimo concerto di Roberta Barabino giovedì scorso, prosegue “Mermaids“, la rassegna di canzone d’autrice e d’autore nel cuore della città, una delle tante formule in cui si declina il Lilith Festival 2022: l’antico Chiostro di Sant’Andrea, adiacente all’abitazione di Colombo, ai piedi di Porta Soprana accesso alla città medievale, accoglie infatti i visitatori per quattro aperitivi musicali del mese di giugno. Protagoniste e protagonisti cantautrici e cantautori fra i più rappresentativi dell’attuale scena genovese e non solo, che presentano i loro recenti lavori discografici, tutti usciti nell’ultimo anno o poco prima, accompagnati dai propri musicisti.

