Affluenza al 50 per cento, 5 punti in meno rispetto al 2017: uno spezzino su due ha disertato le urne

Si conferma, con il dato quasi definitivo delle 23, il calo dell’affluenza per le elezioni amministrative spezzine rispetto a quelle del 2017. Alla chiusura dei seggi, con 92 sezioni su 96 censite al momento, la percentuale degli elettori che si sono espressi per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco è stata pari al 50,46%: di fatto uno spezzino su due ha deciso di lasciare ad altri le scelte riguardo al governo della città per i prossimi cinque anni. Alle ultime elezioni amministrative il dato definitivo era stato del 55,35%, 5 unti più di quello attuale.

Un segno meno che era già chiaro nei rilevamenti delle 12 e delle 19: a fine pomeriggio avevano votato il 34,87% degli aventi diritto, quattro punti percentuali in meno rispetto a cinque anni prima.

