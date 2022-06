Aulla, Mulazzo e Zeri: tris di conferme

Elezioni amministrative ieri anche in Lunigiana. Al voto Aulla, Mulazzo e Zeri. La consultazione aullese ha visto la conferma del sindaco uscente di centrosinistra Roberto Valettini (Aulla nel cuore). “Una vittoria piena con grande soddisfazione sia personale che per la squadra. Sono felice per la mia città e per la mia comunità per questo netto attestato di stima.

Ce l’abbiamo fatta. Un grazie di cuore a tutti per la fiducia. I risultati di questi 5 anni raggiunti con impegno, passione e competenza ci hanno premiato. I cittadini di Aulla e delle frazioni hanno compreso il nostro lavoro. Continueremo fin da subito a portare avanti i tanti progetti che abbiamo iniziato per arrivare alla loro realizzazione. Grazie Aulla, grazie di cuore!”, le parole del sindaco fresco di conferma.

Conferme anche a Mulazzo, dove Claudio Novoa, Italia Viva, inanella un nuovo mandato da primo cittadino, e a Zeri, dove Christian Petacchi (Pd) incassa quasi il 90 per cento dei consensi.

Giocoforza più lunghe le operazioni di scrutinio a Carrara, dove si prefigura al momento un ballottaggio. Attualmente guida Serena Arrighi per il centrosinistra con il 28 per cento circa; principali inseguitori, in quest’ordine, Simone Caffaz, Andrea Vannucci, Cosimo Ferri e Rigoletta Vincenti.

... » Leggi tutto