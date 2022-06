Genova. Dal 19,8% al 21% (mentre scriviamo) il Partito Democratico genovese, tante volte accusato di essere il colpevole del disamore degli elettori per il centrosinistra, si conferma, in realtà, come primo partito in assoluto a livello cittadino con una crescita di un punto percentuale rispetto alle elezioni amministrative di cinque anni fa.

