Genova, la composizione del nuovo consiglio comunale: “dominio” Bucci e Pd, un posto per M5S e Crucioli

Genova. Una maggioranza composta per più di un terzo da candidati della lista Bucci, una minoranza quasi tutta targata Pd. Lega con un consigliere in meno rispetto a Toti e Fratelli d’Italia. Un solo consigliere per il MoVimento 5 Stelle, ma anche per Forza Italia e Udc. E un posto per Mattia Crucioli, unico degli “altri” candidati sindaco a superare lo sbarramento del 3% e ad accedere al riparto. Sarà questa la composizione del nuovo consiglio comunale di Genova.

