Mercoledì 15 giugno alle ore 17.45, nel giardino del ristorante Paolino, in Via Gerini a Lerici, Angelo Tonelli presenta il suo nuovo libro Nel nome di Sophía, un manifesto contro il Transumanesimo. Sarà presente Antonio Scollo per la casa editrice Agorà e CO. Ingresso libero.

