Ricoveri in calo in tutta la regione, più di 441mila persone guarite dal Covid

Sono 197 i nuovi i nuovi positivi registrati in Liguria a fronte dei 1.904 tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Alla Spezia sono 30 e i positivi totali sono 1.165. In merito ai ricoveri in ospedale si registra un calo su tutto il territorio regionale. Le persone ricoverate sono 144 (-7 rispetto a ieri) nelle terapie intensive sono 4. Negli ospedali spezzini i ricoveri sono 16, 2 in meno rispetto alla giornata di ieri. Le terapie intensive in provincia restano vuote. I nuovi guariti in Liguria sono 186, le persone in isolamento domiciliare 5.008, 85 in più rispetto alla giornata di ieri. Non si registrano nuove vittime, dall’inizio della pandemia sono state 5.341, alla Spezia 610.

