Sampdoria, via al casting per la nuova rosa

Genova. Manca poco più di tre settimane (6 luglio) al raduno al “Mugnaini” di Bogliasco (previste visite mediche e test vari), con un tris di giornate prodromiche alla partenza (9 luglio) per l’Alta Valle Camonica, dove – presso il centro sportivo di Temù – mister Giampaolo ed il suo staff tireranno a lucido il fisico della rosa, che la società metterà loro a disposizione. Facile prevedere che non sarà quella definitiva, con cui si inizierà il campionato, ma sicuramente la vedremo in campo nelle amichevoli, già programmate: il 13/7 con il Castiglione (Eccellenza lombarda), il 16/7 con il Parma (Serie B), il 17/7 con il Bienno (Seconda Categoria bresciana), il 23/7 con il Brescia (Serie B) allo stadio Rigamonti, mentre ancora non è stato definito l’avversario dell’amichevole in programma il 20/7.

... » Leggi tutto