Alla “Martinetti” di Sarzana incontro con lo scrittore Alberto Incoronato

Giovedì 16 giugno alle ore 17 nella sede della Biblioteca “Martinetti” avrà luogo l’incontro con lo scrittore Alberto Incoronato che presenterà le sue due ultime opere dal titolo “Dietro la lapide dei Barbantan” in cui sono narrate le vicissitudini di una numerosa famiglia costantemente in “direzione ostinata e contraria”.

I luoghi dove si svolge il racconto sono quelli dove visse la famiglia tra Arcola e Lerici ma anche Sarzana ed altri dove il destino li portò. Altre città italiane quindi, come Torino, Taranto, Catanzaro…, ma anche paesi stranieri come la Francia, la Turchia e l’Algeria. I fatti che accaddero nella nostra zona in quel periodo costituiscono lo sfondo naturale a questa storia familiare che assomiglia ad altre storie italiane, una delle tante che attraversarono la prima metà del Novecento. Il secondo libro intitolato “Sull’omicidio in persona di Passalaqua Cesare” descrive la drammatica vicenda di due giovani condannati a trent’anni per un delitto che non avevano commesso e si svolge tra Trebiano, Romito, Arcola, Sarzana e Lerici dal 1901 al 1913.

Gli intrecci di corruzione dietro a questo grave fatto scoperti dall’Autore rendono il racconto molto interessante dal punto d vista storico oltre che giudiziario. La presentazione sarà a cura di Luciana Piazzi dipendente pubblica, ricercatrice ed autrice di saggi di storia locale, fra i quali “Colori e forme della comunicazione. Manifesti d’archivio a Castelnuovo Magra (XVIII-XX)”; pubblica inoltre interviste e articoli su Lerici in.

