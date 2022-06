Attività riabilitative di neuropsichiatria infantile, Regione stanzia 2 milioni di euro

Genova. “L’abbattimento della lista d’attesa per la presa incarico di minori con con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo è un obiettivo prioritario e strategico del Servizio Sanitario regionale. Anche per l’anno 2022 infatti saranno potenziate le attività riabilitative di neuropsichiatria infantile a minori attualmente in lista d’attesa destinando per questa attività 2 milioni di euro” a dirlo il presidente della Regione e assessore alla Sanità durante il consiglio regionale in merito a l’abbattimento della lista d’attesa per la presa incarico di minori con con disturbi neuropsichiatrici e del neuro sviluppo.

