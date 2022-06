Comunali Genova e La Spezia, Benifei (PD): “Abbiamo straperso. Mi assumo le mie responsabilità”

Genova. “A Spezia e a Genova abbiamo straperso. Me ne assumo la mia quota di responsabilità poiché in entrambe le sfide ho creduto, investendo tempo, risorse e impegno. Congratulazioni e buon lavoro ai rieletti sindaci Peracchini e Bucci, noi saremo all’opposizione con rispetto e spirito costruttivo, per rappresentare e portare avanti una diversa idea delle nostre città” a dichiararlo è l’europarlamentare ligure e capodelegazione del PD al Parlamento europeo Brando Benifei.

