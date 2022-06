Concorsi pubblici Polizia locale, al via nuovo corso di preparazione a Santo Stefano

Corso di preparazione per concorsi pubblici da agenti di Polizia locale a Santo Stefano Magra, organizzato da Uil Fpl della Spezia e Associazione Culturale Scuola di Formazione Professionale spezzina. “Il training sarà di natura esclusivamente pratica – spiega la presentazione del corso, alla sua 65ma edizione – ed unico in Italia nel suo genere ove il corsista ha la possibilità di capire come si effettuano i posti di controllo e non solo, ha proprio la possibilità di effettuarli in pratica e con la redazione di verbali per varie infrazioni al codice della strada. Oltre ciò il corsista imparerà a rilevare gli incidenti stradali ed a redigere gli atti di polizia giudiziaria per reati che si sono accertati nei vari servizi svolti in pratica. Un’ottima occasione quindi per imparare in pratica quello che normalmente si può apprendere solo in teoria e pertanto il corsista sarà estremamente favorito nel proprio apprendimento”. Didattica del corso, come nelle edizioni precedenti, affidata al Dott. Andrea Prassini, vice comandante della Polizia locale di Santo Stefano, chiamato a relazionare in diverse parti del Paese.

