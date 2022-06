Del Turco e De Muro: “Ci aspettano cinque anni fuori dal consiglio, ma non abbandoneremo le nostre lotte”

“Prendiamo atto del risultato elettorale assolutamente negativo per la lista M5S, ma specialmente per ciò che abbiamo fatto in questi cinque anni di opposizione in cui abbiamo portato temi di buonsenso e ambientali finalizzati a migliorare la vita degli spezzini. Nostre le mozioni sulle comunità energetiche, sulla piantumazione di alberi ad alta classificazione per l’assorbimento di micro particelle inquinanti, sul Disability Manager nel Comune per rispondere velocemente alle necessità delle persone con disabilità, sull’accesso e accessibilità ai servizi da parte di tutti, sulla possibilità di adottare panchine e fontane, sulla eliminazione della plastica dagli uffici pubblici, per l’eliminazione del glifosato in ambito comunale, per l’introduzione della LIS in consiglio comunale”. Si apre così il commento alle elezioni comunali delle consigliere comunali uscenti del Movimento 5 Stelle La Spezia, Donatella Del Turco e Jessica De Muro.

“Nostre – proseguono – numerose interpellanze e interrogazioni, come, per esempio, sulla chiusura dell’altalena inclusiva nel parco della Maggiolina, sull’inquinamento acustico al Canaletto, sulla strage di pesci nel Golfo, sulla manutenzione dei canali cittadini, sulla rotazione dei dirigenti e dipendenti comunali. Nostre le battaglie su ospedale, area Enel e amianto in arsenale, sulla richiesta di una commissione ad hoc sullo spreco di denaro pubblico per propaganda camuffata da pubblicità su organi di stampa, poi condannata da Agicom. Evidentemente il nostro contributo non è stato recepito o forse non pubblicizzato dagli organi di stampa, forse gli spezzini ritengono inutile la presenza di un presidio di legalità e onestà come solo una lista del Movimento 5 Stelle, fatta da cittadini che si prestano alla sorveglianza del proprio territorio, sa fare”.

“Auguriamo alla nostra città – concludono Del Turco e De Muro – che la confermata Amministrazione operi con serietà e intelligenza per il bene comune. Da parte nostra, ci aspettano cinque anni fuori dal consiglio comunale, anni in cui non abbandoneremo le lotte sui temi importanti per questa città, primo di tutti la sanità, anni in cui ci proponiamo di ricostruire il rapporto di fiducia e ridare speranza a chi non vota disgustato dalla politica, per ritornare ad essere alternativa credibile”.

... » Leggi tutto