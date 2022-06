“Gli studenti non ne potevano più della scuola nozionistica e gerarchica, gli operai della fabbrica caserma”

Il secondo Volume del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”, intitolato “Dalla Primavera di Praga all’Autunno Caldo”, ha fatto tappa anche a Santo Stefano Magra, nella bella cornice del Giardino di Villa Boeri, in via Tavilla nel centro storico. Dopo l’intervento di Paolo Ruffini, assessore del Comune di Santo Stefano Magra, Giorgio Pagano ha illustrato i contenuti del libro, soffermandosi soprattutto sui protagonisti del biennio 1968-1969, gli studenti e gli operai.

L’autore ha espresso la tesi che “l’esperienza studentesca e quella operaia furono contigue dal punto di vista comportamentale” perché “partivano entrambe dalla soggettività per approdare alla dimensione comunitaria”. Sia gli studenti che gli operai “non ne potevano più: della scuola nozionistica e gerarchica come della fabbrica caserma, regno dell’arbitrio padronale e dei bassi salari”. I due movimenti ebbero, nella loro fase iniziale, “una caratterizzazione analoga: antiautoritarismo e questione sociale; lotta morale per la dignità; fratellanza: voglia di essere liberi e voglia di stare insieme”. Nelle occupazioni studentesche come nei cortei operai.

Ci furono “contagio e reciproca influenza tra movimento studentesco e movimento operaio, fu un’unica storia”.

Pagano ha citato come esempio una frase della testimonianza, nel libro, di Giuseppe Testa, operaio della Ceramica Vaccari di Ponzano Magra: “Il Sessantotto fu un coacervo di tante cose. L’epilogo di dieci anni di lotte furibonde, che erano cominciate all’inizio degli anni Sessanta. Volevamo lavorare e vivere meglio, e poi c’era il Vietnam…La speranza di un mondo nuovo…”

Pagano si è soffermato sui motivi della rivolta, mettendo l’accento, tra l’altro, su quella che ha definito la “crisi contemporanea di capitalismo e socialismo reale, simboleggiati dal Vietnam e dall’invasione di Praga”. Furono gli anni della “crisi dell’anticomunismo e del comunismo e della ricerca di un’altra via, contro l’omogeneizzazione dei valori”. Anche a Santo Stefano Magra, ha ricordato Pagano citando la testimonianza di Pietro Busconi, allora giovanissimo studente: “Dopo la morte di Palach facemmo, come Circolo FGCI di Santo Stefano Magra, un manifesto di condanna molto forte dell’invasione di Praga e dell’URSS. Io, Walter Andreetti e Bruno Silvestri, che faceva l’Artistico a Carrara, fummo espulsi. Enrico Maruelli, mio cugino, rimase nella FGCI. Entrammo in contatto con Alberto Battistini, mi avvicinai alla nascente Lotta Continua. Andrea Ranieri e ‘Celè’ Grassi erano i miei punti di riferimento”.

Il Sessantotto, ha concluso Pagano, “fu davvero globale, lo si capisce molto bene anche partendo dalle realtà locali, solo apparentemente minori”.

