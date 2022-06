Il mix tra politica vecchio stampo e social premia. Ma quanto durerà il “bipolarismo perfetto” di Piazza Europa?

Due schieramenti contrapposti, maggioranza e opposizione. Bipolarismo, dice qualcuno. Se si guarda indietro e si pone l’attenzione su quanto era balcanizzata la fresca opposizione di 5 anni fa e al fatto che a sostegno di Peracchini s’erano fusi il centrodestra e l’ormai defunta lista Guerri, in effetti, non ci sarebbe da obiettare nulla. A questo giro di giostra le coalizione vincitrici sono due, una di qua e una di là. Agli altri 8 candidati sono rimaste le briciole: insieme hanno ottenuto il 9,4 per cento. Per il momento, visto che come ormai è noto l’esito degli scrutini di due sezioni sono è in sospeso, con le schede ferme in attesa del riconteggio in Tribunale. Niente di particolarmente, grave: solo alcuni errori e tanta stanchezza che non hanno permesso di arrivare a un punto. Ma ormai ben poco può cambiare e l’esito generale è tutto fuorché in dubbio.

