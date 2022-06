Il movimento del Palio a un passo dalla rottura con la Uisp

La pesa delle imbarcazioni punta a tornare tra la gente. Le prepalio sono cominciate da quasi un mese e non sono mancati i colpi di scena, dallo yacht che ha attraversato il campo di gara, alla vicenda del lancio della coppa in mare a Lerici, fino alla serie di squalifiche dell’ultima giornata di un paio di giorni fa. L’atmosfera è un po’ tesa e mentre il Comitato non ha nascosto i suoi malumori, l’organizzazione degli eventi previsti per il primo fine settimana di agosto proseguono.

