Medici da altre regioni per potenziare le strutture d’emergenza, Roberto Tomatis (FdI) appoggia la proposta di Brunetto

Albenga. “Fratelli d’Italia accoglie favorevolmente la proposta del presidente della commissione regionale sanità Brunello Brunetto di anticipare l’ingresso al mondo del lavoro degli specializzandi iscritti al quarto anno di Università (facoltà di medicina) e al tempo stesso di attivare le convenzioni con le altre regioni per potenziare le strutture emergenziali”. Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga.

