Peracchini al 53,5 per cento, Sommovigo al 37,2. Dietro di loro nessuno elegge un consigliere

Sono 37.577 gli spezzini che hanno partecipato alla tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione diretta del sindaco. Un numero esiguo, che equivale a una percentuale del 50,43 per cento, ufficializzata nella sua completezza solo nel corso della notte, dopo le 2, a oltre tre ore dalla chiusura dei seggi.

Un’affluenza che è senza dubbio la più bassa delle amministrative spezzine, come accaduto un po’ ovunque nei Comuni al voto nella giornata di ieri. La disaffezione verso la politica, il disinteresse rispetto alla scelta dei propri rappresentanti e governanti ha avuto la meglio, tenendo lontano dalle urne quasi un italiano su due.

Resta da capire quali saranno le conseguenze di questa fuga dai seggi nelle 96 sezioni spezzine. Alle 14 prende via lo spoglio, presto si saprà se il 26 giugno ci sarà una seconda occasione di voto oppure se uno dei candidati, probabilmente l’uscente Pierluigi Peracchini, avrà ottenuto il 50 per cento più uno dei voti.

