Prevenzione suicidi, il sottosegretario Costa: “Approvata mozione, necessaria una strategia nazionale”

Roma. “Sono molto orgoglioso che alla Camera sia stata appena approvata la mozione sulla prevenzione del suicido. E’ una grande dimostrazione di sensibilità da parte del Parlamento su una tematica così delicata ed attuale che purtroppo colpisce anche molti nostri giovani. Una forte presa di consapevolezza della problematica e una significativa volontà di porre in essere una strategia nazionale concreta per la prevenzione del suicidio”. E’ quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), a margine del voto della mozione alla Camera, a cui ha partecipato in rappresentanza del Governo.

... » Leggi tutto