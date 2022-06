Serata blues con Les Revenants ai Pescatori

Venerdì 17 Giugno serata in musica Circolo I Pescatori di Lerici. Protagonista il duo blues Les Revenants, composto dall’armonicista e cantante Riccardo Grosso e dal chitarrista Lorenzo Cavazzini. Sono insieme sulle scene da poco più di un lustro, ma sul loro curriculum ci sono decenni di esperienza, di concerti nel mondo e di esperienza che crea, sul palco, un rapporto musicale unico, reale, vivo. Un repertorio che pesca a piene mani nella tradizione della musica afroamericana, ma che non disdegna lo strizzare l’occhio anche al contemporaneo.

Grosso è un musicista blues, armonicista professionista che ha creato i suoi famosi corsi online personalizzati che hanno raggiunto tutta l’Europa e gli Stati Uniti, quasi a seguire l’attività live del musicista veneto. Riccardo infatti si è guadagnato le lodi di artisti come i leggendari Canned Heat, il grande Charlie Musselwhite e del front-man della Original Blues Brothers Rob Paparozzi suonando, praticamente, ovunque e condividendo il palco proprio con la Original Blues Brothers Band, tra gli altri. Con la sua Riccardo Grosso Blues Band è stato sui palchi dei più importanti festival europei e ha portato la sua armonica su tre dischi e innumerevoli club continentali, oltre ad aver attinto alla fonte quando viveva a New Orleans.

Cavazzini è un musicista dalle sonorità che derivano sì dal blues, ma si ampliano a jazz, neo-soul e pop. Le sue collaborazioni parlano da sole: da Veronica De Simone con la quale ha suonato al Festival Blues di Rio De Janeiro ad Irene Fornaciari, passando per Renza Castelli (X Factor 2018), Lorenzo ha saputo portare del valore aggiunto con la sua musicalità ed esperienza in tutte le collaborazioni con le quali ha suonato e con le quali continua a suonare.

Per la sera di venerdì, l’Asd I Pescatori organizza per i propri soci una cena con gallinella al forno con verdure di stagione, mousse di nasello, spada su crema di carote e piselli, pasta allo scoglio e frittura mista; vino e acqua: 30 euro. È gradita la prenotazione al numero 0187 965117.

