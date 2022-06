Tentata rapina in un mini market di Viale Italia, identificati i protagonisti

Al termine di una attenta attività di indagine il personale della Squadra Volante della Questura ha accertato l’identità degli autori del tentativo di rapina in un mini market di Viale Italia alla Spezia risalente al 29 aprile scorso. Intorno alle 23.30 i due cittadini egiziani, entrambi con precedenti – un ventenne senza fissa dimora e un 32enne residente a Monza – avevano aggredito il proprietario cercando di aprire il registratore di cassa e di rubare i contanti all’interno. Sul posto era subito intervenuto l’equipaggio della Polizia che avevano subito preso contatti con il proprietario dell’attività, che nella colluttazione aveva riportato un’evidente lacerazione al sopracciglio sinistro ed era stato medicato al pronto soccorso. Le indicazioni fornite dall’uomo e le successive indagini hanno così permesso di risalire all’identità dei due autori del gesto che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ‘tentata rapina in concorso’.

