Varazze ha ricordato le vittime del bombardamento del 13 giugno 1944

Varazze. L’anniversario del bombardamento aereo subito da Varazze il 13 giugno 1944, che causò 55 morti e numerosi feriti, oltre alle case distrutte nel centro storico di via Malocello e di via Carattino, è stato ricordato nella mattinata di lunedì (stesso giorno dell’evento) con una cerimonia ufficiale che ha coinvolto numerosi cittadini, e ospiti della colonia balneare, consci dell’importanza di non dover dimenticare una tragedia che segnò la città con profonde ferite, ancora oggi aperte nel cuore della comunità.

