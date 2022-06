Linea del Campasso, dopo l’estate via ai lavori. Il commissario: “Riqualificheremo il quartiere”

Genova. Inizieranno a breve i lavori sulla linea ferroviaria del Campasso che collegherà il porto di Genova al Terzo Valico passando tra le case di Sampierdarena e Certosa. Ad annunciarlo il commissario straordinario Calogero Mauceri oggi in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera, confermando che è in fase di studio un “intervento innovativo per rendere questo importantissimo progetto compatibile con la vita dei genovesi che abitano in quei quartieri”, come anticipato un mese fa dal sindaco Marco Bucci.

