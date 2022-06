Montefiori guarda avanti: “Ora sul territorio e nei circoli per capire. Peracchini? Ha consolidato il consenso più di quanto pensassimo”

Eletto segretario provinciale del Partito democratico nel luglio del 2021, Iacopo Montefiori ha gioito pochi mesi dopo per l’esito delle amministrative che, tra gli altri risultati, hanno visto il centrosinistra ritornare ad affermarsi nel feudo totiano di Ameglia. Ma in politica le tendenze possono cambiare in un batter d’occhio e meno di un anno dopo a stappare le bottiglie è proprio il centrodestra di Toti, forte dell’affermazione al primo turno di Pierluigi Peracchini. Il confermato sindaco ha superato il 53 per cento dei voti e il primo partito, seppur di poco, è una delle liste civiche dello stesso Peracchini capace di ottenere il 18 per cento. Il Pd, abituato a guardare tutti dall’alto in basso, si è fermato al 17.

