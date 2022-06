Paolo Nori domani a Sarzana per presentare il suo libro “Sanguina ancora”

Paolo Nori, scrittore, saggista e docente di lingua e letteratura russa all’Università Bicocca di Milano, domani sarà ospite a Sarzana del Circolo Pertini. L’appuntamento è fissato alle 17 presso la Sala della Repubblica di via Falcinello dove si parlerà del suo ultimo libro “Sanguina ancora – l’incredibile vita di Fedor Dostoevskij” e della attuale situazione in Russia. Nori, già ospite dell’ultima edizione del Festival della Mente, era salito agli onori della cronaca subito dopo l’inizio del conflitto in Ucraina quando il suo ateneo aveva deciso – per poi fare marcia indietro – di sospendere il suo corso dedicato al protagonista del libro.

... » Leggi tutto