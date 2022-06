Poli: “Pronti a portare avanti i nostri progetti: vogliamo coinvolgere l’amministrazione”

I nomi sono confermati e inizia a prendere forma il nuovo consiglio comunale di Luni. All’opposizione dalla lista Insieme per Luni sono stati confermati il candidato sindaco Davide Paolo Poli, Orsola Palladino, avvocato e già consigliera comunale di opposizione, dopo un’esperienza in maggioranza, Paolo Andreani, ex Movimento 5 Stelle, all’opposizione dal 2017 e Serena Corsi, avvocato. Il progetto della lista è stato divulgato ai cittadini all’inizio durante tutta la campagna elettorale e i consiglieri sono determinati a portarlo avanti dai banchi della minoranza. Davide Paolo Poli dichiara: “Auspichiamo di poter promuovere una nuova visione dell’amministrazione del territorio grazie al raffronto con i consiglieri della maggioranza. Cercheremo di far valere le nostre proposte pensate per il bene di Luni, appoggiate e validate da una parte di popolazione che ringraziamo nuovamente per la fiducia dimostrata”. E ancora: “La nostra attività inizia dalla verifica che quanto previsto dagli amministratori di maggioranza sia tradotto in obiettivi. La realizzazione di un obiettivo non avviene per caso: è un processo che richiede pianificazione, controllo e metodo, in cui occorre innanzitutto saper definire gli obiettivi prima ancora di perseguirli.

