Sanremo ricorda il maestro Demo Bruzzone

Sanremo. Due mesi fa ricorreva l’anniversario della nascita del Maestro Nicodemo “Demo” Bruzzone; non si tratta di un anniversario qualunque bensì del centenario della nascita essendo nato, il noto musicista sanremese, il 27 aprile del 1922. Il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” è custode dei suoi manoscritti e, negli anni, ha sempre cercato di tenere viva la memoria di questo artista valorizzandone soprattutto le opere mediante produzioni discografiche, concerti, edizioni a stampa. Diverse iniziative sono ora in cantiere per la celebrazione del Centenario. La prima si è tenuta il mese scorso a Bajardo con un concerto pianistico di Freddy Colt, mentre per il mese di giugno sono previsti due eventi a tema: giovedì 16 alle 18 nella sala conferenze di Forte Santa Tecla è previsto un incontro collaterale all’iniziativa “Swing Corner of the Fortress” che consiste nella presentazione del n° 44 della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”.

