A Sanremo il musical “Elyza – My Flower Lady”, la recensione

Sanremo. Martedì 14 giugno è andato in scena al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo “Elyza – My Flower Lady”, l’atteso musical per la regia di Patrizia Campanile ispirato alla celebre opera – prima teatrale e poi cinematografica – My Fair Lady. Uno spettacolo frutto di una lunga preparazione che ha visto l’artista sanremese impegnata su tutti i fronti della realizzazione, dalla cura di regia e sceneggiatura, ai costumi (disegnati e realizzati da lei), per non dimenticare le suggestive scenografie e la selezione delle splendide musiche, incastonate negli annali di Broadway e del cinema.

