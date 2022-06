Aumenta la povertà relativa in Liguria: 7 famiglie su cento sotto la soglia di Istat

Genova. Dopo l’anno terribile del Covid, continua a crescere la povertà relativa in tutto il paese, Liguria compresa. Secondo l’ultimo report dell’Istat, infatti, nella nostra regione il valore relativo all’incidenza per le famiglie è passato dal 6,9% del 2020, al 7,1% del 2021, pur rimanendo ben sotto la media nazionale che si attesta al 11,1%, in crescita di un punto percentuale secco rispetto all’anno precedente.

... » Leggi tutto